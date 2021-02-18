Наркотические средства маскировались в детских игрушках.

В Киеве сообщено о подозрении бывшему правоохранителю, который организовал поставку партии кокаина стоимостью 4 млн грн.

Читайте такжеПатрульные поймали в Киеве пьяного водителя маршрутки (фото)Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, разоблачен и задержан организатор канала поставки в столицу наркотических средств в особо крупных размерах с целью дальнейшего сбыта (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Согласно материалам следствия, житель г. Львов, бывший работник правоохранительных органов, организовал незаконную схему сбыта кокаина путем отправления из Львова в столицу оптовых партий частными службами такси. Наркотические средства при этом маскировались в детских игрушках.

По результатам принятых мер организатора преступления задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после очередного сбыта кокаина в особо крупных размерах жителю столицы.

В дальнейшем в ходе проведения санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета - кокаин, весом около 1 кг стоимостью более 4 млн грн, электронные весы, пакеты для фасовки и другие вещественные доказательства.

В настоящее время решается вопрос об избрании организатору преступления меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме этого, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

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Автор: Юлия Янкевич