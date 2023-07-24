Одесситка сказала, что кроме окон почти ничего не разрушило в ее доме, зато у соседей от взрыва пострадали стены.

Ночью на 23 июля Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Одессе, в результате которой сильно пострадал центр города, который является частью наследия ЮНЕСКО.

Одесситка Наталья, которая живет в одном из поврежденных домов в центре города, рассказала, что проснулась не от тревоги, а от взрывов, которые раздавались где-то далеко, пишет НВ.

"Тревоги этой ночью я просто не слышала. Я услышала взрывы и начала собираться. С того момента, как я начала собираться, это где - то десять минут, пока собралась, подняла мужа, искала кошку, раздались большие взрывы", - рассказала женщина.

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Одесситка сказала, что кроме окон почти ничего не разрушило в ее доме, зато у соседей от взрыва пострадали стены.

"Были взрыв за взрывом. Не было какого-нибудь перерыва, как они делают. Это была прям массовая такая атака", - рассказала женщина.

Она уверяет, что за все время Одесса так часто и так массивно не страдала.

"И когда ты это видишь рядом, и не только видишь, а и чувствуешь на себе, ты чувствуешь волну, которая тебя к стенке толкает, и как плинтуса летят, двери вылетают. Да, это очень пугает", - сказала Наталья.

Она заверила, что среди ее соседей никто не получил сильных повреждений и обошлись почти без травм, только у некоторых порезало ноги.

Атаки РФ на Одессу - детали

В ночь на 23 июля российские военные нанесли массированные ракетные удары по центру Одессы. В частности, по историческому центру, который включен в список ЮНЕСКО.

По сведениям правоохранителей, всего пострадали 22 человека, и погиб мужчина, 1974 года рождения. Министра внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что мужчину посекло осколками.

В охранной зоне ЮНЕСКО зафиксированные повреждения 28 домов-памятников архитектуры, пострадавших от ракетной атаки РФ по центру Одессы в ночь на 23 июля.

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