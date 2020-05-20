Прокуратура Закарпатья согласовала подозрение двум участникам февральской стрельбы в Мукачево

7 февраля огнестрельные ранения получили два человека. Из-за инцидента отстранили руководство местной полиции.

На Закарпатье сообщено о подозрении в преступлении двум участникам резонансной стрельбы в Мукачево, которая произошла в начале февраля этого года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

По согласованию прокурора прокуратуры Закарпатской области следователи полиции Закарпатья сообщили о подозрении двум жителям Мукачевского района в законченном покушении на убийство двух или более лиц, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.15, п.1, 12 ч.2 ст. 115 УК Украины).

Прокуратура напоминает, что происшествие произошло 7 февраля в Мукачево. Около 10 часов утра правоохранителям поступило сообщение о стрельбе на улице Сеченова. Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону человека, который прятался за забором.

Тогда огнестрельные ранения получили два человека - 24-летний и 40-летний местные жители.

В ходе проведенных оперативных мероприятий собраны доказательства, доказывающие причастность к совершению этого преступления двух местных жителей. Это 41-летний житель с. Старое Давыдково Мукачевского района и 33-летний житель Мукачево. Последний сейчас безальтернативно содержится под стражей по подозрению в совершении других преступлений. В частности, речь идет о покушении на убийство таксиста в Мукачево, которое имел место 17 марта этого года.

Так, согласно материалам следствия, подозреваемые четко спланировали преступление: купили оружие, разведали повседневный маршрут потерпевших, подобрали место нападения и спланировали пути отхода.

Утром 7 февраля один из них (исполнитель покушения), увидев Mercedes Gelandewagen который он ждал, начал вести прицельную стрельбу по нему. Когда автомобиль остановился, нападавший, сменив магазин с патронами, продолжил стрелять, пытаясь убить свою цель. Разрядив второй магазин автомата, он бросил в сторону автомобиля спецсредство «Терен-7М» и по заранее определенному маршруту скрылся с места происшествия на велосипеде.

19 мая обоим нападавшим прокуратура согласовала подозрение в законченном покушении на убийство двух или более лиц, совершенном по предварительному сговору.

Сегодня, 20 мая, следственный судья Ужгородского горрайонного суда удовлетворил ходатайство стороны обвинения об аресте на 60 суток 41-летнего жителя с. Старое Давыдково Мукачевского района. Возможность внесения залога исключена.

Продолжается дальнейшее досудебное расследование, которое осуществляют следователи Нацполиции Закарпатья, а оперативное сопровождение - оперативники управления уголовного розыска Нацполиции Закарпатья и управления стратегических расследований в Закарпатской области Департамента стратегических расследований Нацполиции. Прокуроры прокуратуры Закарпатья обеспечивают процессуальное руководство хода следствия.