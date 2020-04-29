В центре Одессы неизвестные забросали «коктейлями Молотова» иномарку, припаркованную возле УСБУ

В автомобиль Toyota бросили три бутылки с зажигательной смесью.

Сегодня в центре Одессы неизвестные злоумышленники забросали «коктейлями Молотова» автомобиль Toyota Corolla.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сообщение о возгорании припаркованного на улице Троицкой автомобиля в полицию поступило от работников ГСЧС.

Отмечается, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Предварительно установлено, что причиной возгорания является поджог. Вещественные доказательства с места преступления правоохранители изъяли.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, как сообщают очевидцы, днем двое неизвестных подбежали к автомобилю Toyota Corolla, припаркованному возле дома №43 и бросили в машину три бутылки с зажигательной смесью. Два «коктейля Молотова» попали в иномарку и загорелись. Огонь повредил моторный отсек, багажник и пр. Злоумышленники скрылись.

Как отмечает активист Демьян Ганул, прибывший на место происшествия, машина была припаркована буквально за полквартала от здания УСБУ в Одесской области.