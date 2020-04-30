В Одессе полиция вручила подарок 7-летней девочке, благодаря которой задержали похитителя детей (фото, видео)

Ребенку подарили куклу и современные смарт-часы, с помощью которых родители будут знать, что происходит с ребенком, когда их нет рядом.

В Одессе полицейские отметили ценным подарком 7-ленюю девочку, благодаря которой задержали злоумышленника, пытавшегося похитить этого ребенка.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 39-летний мужчина пытался похитить этого ребенка в одном из сел Лиманского района Одесской области, заманив в свою иномарку игрушками.

«Злоумышленник заманил 7-летнюю Яну в свою машину игрушками. Когда же начал отъезжать, она не растерялась, а дождалась, когда мужчина, разворачивая машину, отведет от нее взгляд, вырвалась и убежала», - рассказали в главке, отметив, что малолетний ребенок сразу рассказал о случившемся родителям.

В свою очередь, родители оперативно сообщили в полицию города Доброслав (райцентр Лиманского района).

Сегодня подарки девочке вручили первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой и начальник ГУ НП Одесской области Олег Бех.

В частности, ей подарили большую куклу, о которой ребенок мечтал, а также современные смарт-часы. С их помощью родители будут знать, что происходит с ребенком, когда их не будет рядом, а сама девочка в экстренной ситуации сможет позвать взрослых на помощь нажатием одной кнопки.

Яровой и Бех выразили благодарность родителям, у которых - еще две старшие дочери, за должное воспитание ребенка, благодаря которому злоумышленника быстро разыскали и задержали.

Как уточнили в главке, сейчас со злоумышленником проводятся следственные действия. Установлено, что у него есть семья, он подрабатывал частным извозом.

«Он не так прост…», - сказал Бех.

Сейчас проверяется причастность задержанного еще к ряду преступлений.

Как сообщал УНИАН, вчера полиция сообщила о задержании в пригороде Одессы 39-летнего подозреваемого в похищении 7-летней девочки. У него изъяли мобильные телефоны, в которых обнаружены фото и видео порнографического содержания с участием детей.

Установлено, что он передвигается на автомобиле Mercedes, который из белого перекрасил в черный цвет канцелярской краской. Увидев на сельской улице девочку, он попросил ее показать, где находится магазин, но она отказалась, сказав, что родители запрещают ей разговаривать с незнакомцами. Злоумышленник заманил ее в машину игрушками, а, когда девочка села в автомобиль, закрыл дверь и начал движение.

Ребенку удалось убежать.

Злоумышленник уехал в соседний район области – Березовский, проехав по нескольким селам, он отправился в Николаевскую область, где отмыл машину от черной краски и возвращался домой. В тот же день в Березовское отделение полиции поступило аналогичное заявлением родителей еще одной малолетней девочки.