Приспешница россиян пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области.

Служба безопасности Украины задержала информаторку российских спецслужб, которая накануне недавней рабочей поездки президента Украины на Николаевщину собирала разведданные о запланированном визите для планирования атаки на область.

Как сообщает СБУ, женщина пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области.

"Однако сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита", - рассказали в ведомстве.

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После разоблачения женщины спецслужба продолжила документировать ее преступные действия, чтобы получить новые данные о ее российских "кураторах" и полученных задачах.

В частности, это позволило установить, что вражеская информаторка имела и другие цели. Ей также было приказано обнаружить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова.

По данным СБУ, оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевской области.

Женщину правоохранители задержали "на горячем" во время попытки передачи разведданных захватчикам.

Злоумышленницей оказалась жительница Очакова, которая была бывшей продавщицей в военной лавке на территории одной из воинских частей региона.

По заданию россиян она объезжала территорию района и снимала локации украинских объектов. Кроме этого, она пыталась получить нужные данные через собственные связи, в частности в социальных учреждениях региона.

Сейчас следователи задержанной сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Женщина взята под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы. В СБУ также не исключили возможность дополнительной квалификации ее преступных действий.

В Офисе генпрокурора уточнили, что женщина в мессенджере Telegram переписывалась с администратором одного из пророссийских чатов, который был создан для сбора разведданных, и уже в этом чате распространяла информацию о расположении подразделений ВСУ, военной техники и боеприпасов на территории города Очакова.

В Украине наказали вражеского информатора

Как сообщал УНИАН, недавно к 12 годам заключения был приговорен очередной агент российской военной разведки, который передавал россиянам информацию об обучении бойцов Нацгвардии.

Приспешником врага оказался экс-командир взвода в одном из центров подготовки подразделений Нацгвардии.

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