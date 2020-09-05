Вечером 4 сентября между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Старый Айдар Станично-Луганского района возникло возгорание сухой травы, валежника и лесного массива.

В Луганской области возник еще один лесной пожар, угрозы населенным пунктам нет.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 4 сентября в 21:50 между с. Лобачево Новоайдарского района и с. Айдар Станич-Луганского района возникло возгорание сухой травы, валежника и лесного массива.

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По состоянию на утро 5 сентября угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 6 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево.

Также сообщается, что возгорание сухой травы вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района ликвидировано, пожар двух очагов сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево и с. Лопаскино), возникших 2 сентября, локализован. Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы.

Всего на территории Луганской области к тушению пожаров привлечено 200 человек и 53 единиц техники, из них от ГСЧС - 167 человек личного состава и 38 единиц техники.

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2 сентября в Луганской области было выявлено 24 очага возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что причиной масштабных пожаров на Луганщине мог быть умышленный поджог со стороны противника.

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Автор: Виктория Токарева