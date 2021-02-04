В реанимационном боксе COVID-отделения погибли трое пациенток и 26-летняя анестезиолог.

По факту пожара в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы начато расследование.

Читайте такжеПожар в областной инфекционной больнице в Запорожье: погибли медработник и трое пациентов (фото, видео)Об этом сообщила на странице в соцсети генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее данным, в реанимационном боксе COVID-отделения погибли трое пациенток и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели-отравление угарным газом.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - отметила Венедиктова.

Также генпрокурор сообщила о спасенных из пожара и об их состоянии. По ее словам, в очаге опасности находились 12 человек. "8 человек спасены, 2 из них - еще один анестезиолог и медбрат пострадали в результате пожара. Пострадавшие с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу", - отметила она.

Венедиктова отметила, что причины возгорания устанавливаются. Сейчас допрошено 5 человек. Следственные действия продолжаются, осмотр места происшествия проводится с привлечением криминалистической лаборатории Главного управления Нацполиции в Запорожской области, специалистов экспертной службы Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД и ГСЧС.

Пожар в областной инфекционной больнице в Запорожье: детали

3 февраля в 23: 25 В Запорожье по Гвардейскому бульвару, 142, на территории инфекционной больницы возник пожар.

Очаг возгорания находился на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса.

4 февраля в 00:19 пожар ликвидирован на площади 50 м. кв.

В результате пожара погибли 4 человека и 2 человека пострадали, эвакуированы 7 человек.

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Автор: Ирина Погорелая