Во время пожара были эвакуированы более 50 человек, из них 30 детей.

Сегодня днем в Ривне произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Арена», который расположен на улице Киевской возле центрального автовокзала.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, на месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в подвальном помещении центра.

"Горели деревянные поддоны. Во время тушения спасатели эвакуировали 53 человека, из них 30 детей. К тушению были привлечены 4 единицы пожарной техники и 20 спасателей», - отмечает пресс-служба ГСЧС.

Обошлось без жертв. Сейчас причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

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Автор: Петр Хромых