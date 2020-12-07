В курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области неизвестные подожгли базу отдыха.
Читайте такжеВ Одессе неизвестные сожгли иномарку издателя журнала (фото)Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 7 декабря в 5:37 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании на территории базы отдыха «Черноморские зори», расположенной в Затоке, ул. Приморской, 39.
Подразделения спасателей на место ЧП направлялись по повышенному номеру вызова.
Как выяснилось, произошло возгорание четырех одноэтажных деревянных домов для отдыха. В 6:25 пожарные пожар локализовали и в 07:10 ликвидировали пожар на площади 500 кв. м.
Отдыхающих, погибших и пострадавших - нет. Предполагаемая причина пожара - поджог. Ущерб - устанавливается. От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 21 человек личного состава. На месте работает полиция.
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