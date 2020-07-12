В центре Одессы горит жилой дом (фото)

Установлены возгорания на втором и третьем этаже и крыше жилого дома.

В центре Одессы горит жилой 3-этажный дом. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в 11:02 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в 3-этажном жилом доме по ул.Бунина, 35.

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По прибытию на место вызова спасателей установлены возгорания на втором и третьем этаже и крыше жилого дома.

Подразделения ГСЧС работают по повышенному номеру вызова.

12 липня о 11:02 до Служби порятунку «101»надійшло повідомлення про пожежу у триповерховому житловому будинку у м. Одеса... Опубликовано Головне управління ДСНС України в Одеській області Воскресенье, 12 июля 2020 г.

Как сообщал УНИАН, 5 июля, спасатели ликвидировали пожар на крыше 5-этажного дома в Новой Каховке Херсонской области. По предварительной информации, мужчина поссорился с женой и, чтобы отомстить, поджег квартиру на пятом этаже. Впоследствии огонь перекинулся на всю крышу.

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