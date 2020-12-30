Администрация объекта не пускала спасателей на территорию, пока на место не прибыли правоохранители.

В Киеве на территории стройки произошел пожар, в результате которого получил ожоги оператор башенного крана.

Читайте такжеВ Одесской области из-за новогодней гирлянды сгорел жилой домОб этом говорится в сообщении на сайте столичного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в 12:50 спасателей вызвали граждане, проходившие мимо новостройки на ул. Красноткацкой, 79 в Деснянском районе. Возгорание произошло в кабине башенного крана.

В ГСЧС отметили, что спасатели не смогли сразу приступить к ликвидации пожара, так как администрация объекта не запускала их на территорию, попасть туда удалось только после прибытия правоохранительных органов.

Бойцы ГСЧС обнаружили возле крана оператора с ожогами верхних конечностей. Мужчина самостоятельно пытался потушить огонь. Спасатели передали мужчину врачам скорой помощи, пострадавший помощь получил на месте и от госпитализации отказался.

В 13:40, после отключения крана от электропитания и получения разрешения на тушение пожара, спасатели приступили к его тушению. В 13:45 пожар локализовали, в 13:57 - ликвидировали на площади 2 кв. м.

В результате пожара сгорели и повреждены электрокабели и пульт управления крана. В ликвидации пожара были задействованы 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона. Причина возникновения пожара выясняется.

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Автор: Инна Андалицкая