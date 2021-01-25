В мэрии города заявили, что смерть мужчины связана не с пожаром, а с его возрастом и общим состоянием.

В Харькове умер один из пяти спасенных во время пожара в доме престарелых, произошедшем 21 января.

Как информирует Суспільне, об этом сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Читайте такжеСпасенные из пожара в Харькове рассказали об условиях содержания в доме для престарелых

«83-летний мужчина, который был прикован к постели, умер в харьковском хосписе больницы №17, куда его перевели после пожара в пансионате «Золотое время», - говорится в сообщении.

По ее словам, смерть мужчины не связана с пожаром, а связана с его возрастом и общим состоянием.

«Смерть этого человека никак не связана с пожаром. Это очень пожилой человек, который с сентября месяца лежал в том заведении, потом его перевели к нам», - сказала заместитель мэра.

Информацию о смерти пациента также подтвердил главный врач медучреждения Дмитрий Черепов.

Пожар в Харькове: что известно

Как сообщал УНИАН, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом помещении, переоборудованном под дом престарелых, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, 5 были госпитализированы.

По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Следователи проверяют четыре основные версии возникновения пожара: в результате поджога, в результате неосторожного обращения с огнем в быту или электроприборами, а также из-за замыкания электросети.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышова по расследованию причин пожара.

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении четырем лицам, среди них - владелец домовладения, который сдал здание под пансионат, арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор.

23 января всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская