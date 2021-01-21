Пожар ликвидировали / фото kh.dsns.gov.ua
Пожар в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, ликвидирован.
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Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области, в 16:14 пожар был локализован, а в 16:53 - ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек. 9 человек спасены - они госпитализированы в больницы.
К тушению привлекалось 50 чел. и 13 ед. техники ГСЧС.
Пожар в доме престарелых в Харькове
- Сегодня, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, возник пожар на втором этаже. К тушению огня привлечены 28 человек и 7 единиц техники.
- Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли 15 и пострадали 5 человек.
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