На месте пожара обнаружены тела 15 человек. 9 человек спасены.

Пожар в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, ликвидирован.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области, в 16:14 пожар был локализован, а в 16:53 - ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек. 9 человек спасены - они госпитализированы в больницы.

К тушению привлекалось 50 чел. и 13 ед. техники ГСЧС.

Пожар в доме престарелых в Харькове

Сегодня, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, возник пожар на втором этаже. К тушению огня привлечены 28 человек и 7 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли 15 и пострадали 5 человек.

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Автор: Андрей Василюк