Свидетели пугающего события говорят, что больше никогда не смогут приходить в парки развлечений.

В Северной Ирландии в парке развлечений Planet Fun на людей упал аттракцион. Уже известно, что во время падения аттракциона пострадали дети.

Инцидент произошел в субботу, 24 июля, сообщают издания Daily Mail и The Sun.

Так, на одном из аттракционов произошел сбой. Механизм вылетел, ударился о строение и рухнул на людей. Парк развлечений расположен в гавани Каррикфергус.

Пострадали взрослые и четверо детей, на место происшествия приехали четыре бригады скорой помощи. Детей госпитализировали. К счастью, их травмы не несут опасности для жизни.

У взрослых, пострадавших от падения аттракциона, травмированы ноги. Они отказались от госпитализации. Также известно, что люди, которые видели падение, получили психические травмы. Свидетели происшествия, передает The Sun, настолько испугались, что больше не смогут посещать парки развлечений.

"Все качели держались на веревках, и в один момент все начали падать. Это было ужасно", - поделился очевидец происшествия.

Ситуацию уже прокомментировал представитель Planet Fun, который имеет лицензию на организацию и проведение ярмарки развлечений. Он рассказал, что расследование инцидента проведет специальная комиссия. Компания хочет найти виновных и установить причины падения аттракциона, поэтому будет сотрудничать с экспертами на всех этапах проверок.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на пляже в Кирилловке работника водных аттракционов убило током. На месте не было заземления, парню пытались помочь свидетели трагедии, но все было бесполезно.

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Автор: Полина Кузенко