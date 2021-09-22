Британского дипломата очень обеспокоило преступление.

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинда Симмонс ожидает скорейшего расследования покушения на друга и первого помощника президента Украины Владимира Зеленского – Сергея Шефира.

Покушение на Шефира дипломат прокомментировала в микроблоге Twitter.

"Очень обеспокоена этой новостью. Я желаю раненому водителю полного выздоровления и надеюсь, что инцидент будет расследован как можно быстрее", – заявила Симмонс.

Читайте такжеПесков прокомментировал версию "российского следа" в покушении на ШефираРанее стало известно, что в среду утром, 22 сентября, в районе села Лесники Киевской области неизвестные злоумышленники открыли огонь по автомобилю, в котором находился Сергей Шефир.

В результате обстрела был ранен водитель. Водителя отправили в больницу "Феофания". Позже стало известно, что его жизни ничего не грозит.

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса – Покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: Виталий Саенко