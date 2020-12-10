На данный момент полиция устанавливает причины поступка мужчины.

В Шевченковском районе Киева в среду, 9 декабря, 38-летний мужчина пытался застрелиться из пистолета на глазах у своих родных.

Об этом Obozrevatel сообщили в пресс-службе полиции Киева, причины такого поступка пострадавшего пока неизвестны.

"Это произошло в квартире дома на улице Нагорной. Его госпитализировали в тяжелом состоянии", – уточнили в полиции.

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Автор: УНИАН