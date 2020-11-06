Девочка перепутала автомобили, но мужчина начал ей угрожать.

В четверг, 5 ноября, в Новокадацком районе Днепра мужчина пытался похитить 14-летнюю девочку.

Читайте такжеЗаманивали мужчин на свидание и похищали: в Одессе задержали банду похитителей (фото)Об этом сообщила мама пострадавшей в группе района в Facebook.

По её словам, дочка шла на остановку "Фортечная" в 17:15.

На темном участке дороги она увидела машину, похожую на мамину, и пошла в её сторону.

"Когда увидела, что номера не мои, то начала уходить в сторону. Возле машины стоял мужчина лет 35-45, рост примерно 170, среднего телосложения, есть небольшая борода. Он позвал дочь и спросил, как проехать к рельсам. Дочь рассказала, он повернулся лицом к ней, а спиной к Набережной и сказал: "Садись по тихому в машину, у меня ствол", - написала женщина.

Девочка увидела, что на остановке из автобуса выходят люди и побежала в их сторону.

"Номера машины 9707. Похожа на девятку, восьмёрку, Таврию или Славуту тёмного цвета", - описала автомобиль женщина.

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Автор: Людмила Жерновская