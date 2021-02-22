В настоящее время устанавливается, кто находился в автомобиле во время аварии.

В Черниговской области полиция устанавливает обстоятельств падения грузовика с моста в реку Десна.

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, сегодня около полуночи правоохранителям поступила информация о том, что на 137-м километре дороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи в районе села Шестовица грузовой автомобиль пробил ограждение моста и упал в реку Десна.

Согласно информации, заявитель рассказал диспетчеру "102", что из кабины грузовика никто не выбрался.

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На место происшествия выехали группа реагирования патрульной полиции, экипаж Управления патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

На место происшествия также направились спасатели и водолазы. Поскольку вода в реке замерзла, а грузовой автомобиль имеет большой вес, усложняется процесс поднятия из воды транспортного средства.

Следователи открыли производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения.

В настоящее время устанавливается, кто находился в автомобиле во время аварии.

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Автор: Ирина Синельник