Ранее правоохранители заблокировали 18 каналов и групп, созданных для дестабилизации внутренней ситуации в Украине из-за нового молодежного движения из Российской Федерации.

Правоохранители установили личность администратора Telegram-канала "Редан". Им оказался подросток.

"Киберполиция установила администратора Telegram-канала нового молодежного движения. Им оказался 16-летний житель Днепра", – сообщает Национальная полиция в Facebook.

Telegram-канал, который вел подросток, заблокирован.

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"По словам парня, канал был создан для получения заработка от рекламы, поэтому для популяризации ресурса он использовал название нового молодежного движения. Бронирование рекламы стоило 10 долларов США", – заявили в полиции.

С парнем и его родителями общаются правоохранители.

ЧВК "Редан" в Украине

Движение ЧВК "Редан" пришло в Украину из России. Его членами являются в основном подростки. В РФ представители ЧВК "Редан" уже не первый месяц устраивают потасовки в торговых центрах.

На днях массовые драки стали происходить и в Украине. В частности, 27 февраля правоохранители заявили о собрании агрессивно настроенной молодежи из ЧВК "Редан" в украинских областных центрах – Львове, Киеве и Харькове. При этом только в Харькове задержали почти 250 подростков.

Действия подростков координировались в Telegram-каналах. Полиция уже заблокировала 18 подобных каналов групп.

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