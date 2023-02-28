Движения "Редан" и "Анти-Редан" распространяются по соцсетям из страны-агрессора, молодежь договаривается в мессенджерах и устраивает массовые драки.

Правоохранители заблокировали 18 каналов и групп, созданных для дестабилизации внутренней ситуации в Украине через новое молодежное движение. Они связаны с ЧВК "Редан" – движением, зародившимся в России, и в последние дни распространяется в Украине.

"Искусственное распространение такой субкультуры – это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и втянуть подростков в противоправную деятельность. Поэтому оперативные службы вместе с киберполицией устанавливают источники финансирования, администраторов этих информационных каналов и организаторов массовых мероприятий. Провоцирование конфликтов и массовых драк между подростками – такую цель ставят перед собой организаторы собраний молодежи, впрочем полицейские помешали реализовать эти преступные замыслы", – говорится в сообщении Национальной полиции.

Отмечается, что всего в течение двух дней в разных регионах Украины состоялось около 30 собраний молодежи. По словам начальника Управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Василия Богдана, в управления и отделы полиции пригласили более 700 человек, большинство из которых – несовершеннолетние.

Видео дня

"Поэтому ювенальные полицейские проводят профилактические мероприятия с подростками и их родителями. При этом разъясняют, что за такие действия предусмотрена как административная (для родителей несовершеннолетних), так и уголовная ответственность, которая наступает с 14-ти лет", – добавили в Нацполиции.

Кроме того, в полиции Киевщины напомнили, что движения "Редан" и "Анти-Редан" распространяются по соцсетям из страны-агрессора.

"Молодежь договаривается в мессенджерах и устраивает массовые драки. Собрание агрессивных тинейджеров уже заметили в Харькове, Киеве, Львове и других областных центрах. Искусственное распространение этой субкультуры – это российская информационно-психологическая операция. Ее цель – использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине", – отметили в полиции.

ЧВК "Редан" в Украине: что известно

Недавно в Украине появился ряд телеграмм-каналов "ЧВК Редан", которые координируют действия подростков и массовые драки.

В понедельник, 27 февраля 2023 года, полиция сообщила о собрании агрессивно настроенных подростков в ряде украинских крупных городов. Большинство из участников движения – несовершеннолетние.

Известно, что такие группы появились, в частности, в Киеве, Харькове и Львове. Только в Харькове правоохранители задержали более 200 подростков. Тогда полицейские подчеркнули, что эта массовая драка является флешмобом, который запустила Россия.

Вас также могут заинтересовать новости: