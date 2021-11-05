Злоумышленники подыскивали своих жертв в ночных клубах, барах, возле вокзалов и предлагали вместе выпить. Затем подливали в напитки медпрепарат, в результате чего человек терял сознание.

В Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях этой ночью правоохранители задержали восьмерых злоумышленников, которые подливали людям в напитки медпрепарат, грабили и оформляли на них кредиты.

Как сообщил сегодня во время брифинга начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол, начиная с апреля, были задокументированы десятки таких эпизодов.

"В группу входили коммуникабельные молодые люди в возрасте 20-30 лет, организовал их 45-летний мужчина. В ночных клубах, барах, иногда у вокзалов, они знакомились со своими жертвами, предлагали вместе выпить, завязывали душевные беседы, в ходе которых подливали в напиток собеседнику медицинский препарат. После этого человек либо терял сознание, либо не мог адекватно воспринимать происходящее", – рассказал Богомол.

Читайте такжеНападали на вокзалах: в Киеве разоблачена банда "клофелинщиков"Далее, по его словам, жертву грабили. Кроме этого, с помощью пальцев человека, который был без сознания, злоумышленники, разблокировав его телефон, оформляли большие кредиты, а средства сразу переводили на подставные карточки.

"Среди жертв – как мужчины, так и женщины. Есть даже работник правоохранительных органов, на которого после отравления оформили кредит на 200 тысяч гривен. Был еще один случай, когда потерпевший отказался писать заявление, отметив, что понимает злоумышленников, ведь, наверное, им очень нужны были деньги. Но когда узнал, что на него оформили кредит на 300 тысяч гривен, заявление таки написал. А вскоре его задержали за грабеж – он отбирал у женщин мобильные телефоны", – отметил Богомол.

По его данным, один из пострадавших едва не умер, поскольку не употреблял алкоголь, и ему препарат подливали в чай.

"На него никак не действовало, поэтому ему налили очень большую дозу. Затем свою ограбленную жертву злоумышленники вывезли за город и бросили в лесопосадке без сознания. Если бы его не нашли оперативники, мужчина мог бы умереть", - добавил полицейский.

Он подчеркнул, что медпрепарат, который использовали злоумышленники, вызывает тахикардию, человек приходит в сознание где-то через 12 часов и не может вспомнить, что с ним происходило.

Богомол уточнил, что к задержанию 8 человек в трех областях было привлечено около 100 правоохранителей. Во время обысков у них изъяли средства, украденные паспорта, телефоны, медицинский препарат, который подливали в напитки.

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Автор: Григорий Бондарь