В Киеве задержали двух человек, которые из-за долга за ремонт мопеда похитили человека.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Установлено, что 4 апреля двое подозреваемых, находясь на территории гаражного кооператива, избили потерпевшего, требуя вернуть 15 тысяч гривень долга за ремонт мопеда. После этого они завезли его по месту жительства одного из подозреваемых, где связали мужчине руки и ноги пластиковыми стяжками и незаконно удерживали в течение нескольких часов.
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Когда подозреваемые уснули, потерпевшему удалось освободиться от стяжек и вызвать полицию.
В настоящее время двум лицам, которых задержали на месте происшествия, сообщено о подозрении (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины) и решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Досудебное расследование осуществляется Шевченковским управлением полиции ГУ НП в г. Киеве.
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