На Харьковщине дети устроили погром на кладбище

Участниками события являются двое братьев 6 и 11 лет и 10-летняя девочка. Также устанавливается причастность к совершению преступления 9-летней девочки.

На Харьковщине дети в возрасте от 6 до 11 лет устроили погром на кладбище.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

Сообщение о том, что подростки повалили памятники на кладбище в поселке Слободской Змиевского района поступило в полицию 22 мая около 19:00 от местной жительницы. 65-летняя гражданка пришла на могилу сына и через некоторое время услышала шум. После этого она увидела, как дети расшатывали крест на одной из могил. Малолетние заметили женщину и убежали. Заявительница пошла за детьми и возле подъезда одного из домов поселка поговорила с ними об их поступке. После чего она позвонила на спецлинию "102".

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Установлено, что участниками происшествия являются двое братьев 6 и 11 лет и 10-летняя девочка. Также устанавливается причастность к совершению преступления 9-летней девочки, которая предложила своим товарищам развлечься таким образом.

Все четверо детей опрошенные, сейчас полицейские принимают заявления от потерпевших.

Следователями Змиевского отдела полиции сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.

В настоящее время следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства.

Как сообщал УНИАН, в Киеве неизвестные подожгли Байковое кладбище в Голосеевском районе столицы.

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