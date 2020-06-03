Все из-за кур: мужчина объяснил, почему подстрелил парня в Днепропетровской области (видео)
17:19, 03 июня 2020Происшествия
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Теперь подростка готовят к операции
В Днепропетровской области дачник якобы охотился на лис, но попал в 16-летнего парня
Житель Днепропетровской области, подстрелившего в нетрезвом состоянии 16-летнего парня, объяснил, что на самом деле целился в лисиц.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В парня попали, когда тот занимался спортом на местном пустыре.
По словам виновника происшествия, на самом деле он охотился на лисиц, чтобы отомстить за убийство кур.
Теперь подростка готовят к операции, а нетрезвого дачника с охотничьим ружьем уже задержала полиция.
Как сообщал УНИАН, в Одессе осудили мужчину и женщину, которые жестоко убили пенсионерку и подожгли ее дом.
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