По информации СМИ, от действий мошенников пострадал «Приватбанк».

Киберполиция разоблачила преступную группировку, которая подделывала банковские карты и "чистила" с их помощью банковские счета.

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Как сообщается на сайте Киберполиции, пятеро фигурантов изготавливали специальные скимминговые устройства, копировавшие данные, нанесенные на магнитную ленту карт.

Злоумышленники устанавливали приборы в шатер картоприемника банкоматов. Кроме того, они устанавливали миникамеры, чтобы отследить набор пин-кода карты.

В дальнейшем банда изготавливала дубликаты карточек, из которых провели около четырех тысяч операций обналичивания.

По предварительным подсчетам, украинскому банку нанесено более 1,5 миллиона гривень ущерба.

Правоохранители провели восемь обысков по местам жительства фигурантов и изъяли вещественные доказательства.

Участникам группировки объявили о подозрении по ряду статей УК: мошенничество, незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками, оборудованием для их изготовления; незаконный сбор сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну; несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей и тому подобное.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании мер пресечения. Следствие продолжается.

По информации СМИ, от действий мошенников пострадал «Приватбанк».

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Автор: Дмитрий Захаров