Пострадавшая пассажирка находится в тяжелом состоянии.

В пригороде Одессы при столкновении автомобилей пострадали пять человек, среди которых военнослужащие.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня на трассе Одесса-Южный, возле поселка Крыжановка.

Предварительно установлено, что водитель Lexus, который вместе с коллегой направлялся в сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, где находились трое военнослужащих.

Всех, кто находился в машинах, забрала скорая помощь. Пассажирка Lexus, 1967 года рождения, в тяжелом состоянии. Мужчины, 1965, 1976, 1996 и 1994 г. р., получили менее значительные травмы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По словам очевидцев, в автомобиле Lexus находились сотрудники расположенного неподалеку от коттеджного городка "Зеленый мыс". Во время удара женщину выбросило из иномарки на проезжую часть.

Как ранее сообщал УНИАН, на трассе "Киев – Чоп" возле Львова в результате столкновения пяти автомобилей погиб человек. По сведениям полиции, на трассе столкнулись Volkswagen Passat, грузовик DAF, Renault Master, Peugeot Boxer и Skoda Octavia. Водитель Volkswagen погиб на месте.

Автор: Лариса Козовая