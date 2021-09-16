Как сообщили в соцсетях, пострадавший якобы ехал в Николаев покупать жилье.

В Одесской области неизвестные украли 300 тыс. долларов из автомобиля на автозаправочной станции.

Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

Преступление совершено на АЗС "Сокар", возле населенного пункта Сычавка. Потерпевший не может описать подозреваемых, поскольку во время кражи находился в помещении автозаправочной станции.

По данным источников, в автомобиле Mitsubishi Lancer разбили оконное стекло и забрали из салона сумку с 300 тыс. долл. Пострадавший ехал в Николаев якобы покупать жилье. По некоторым данным, злоумышленники скрылись на автомобиле, направившись после кражи в сторону Одессы.

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Ранее сообщалось, что в центре Одессы двое мужчин на глазах у прохожих совершили попытку ограбления женщины. Подозреваемые задержаны. Один из них предлагал взятку полицейскому.

Злоумышленники на глазах у прохожих вытащили из рюкзака одесситки мобильный телефон и начали убегать.

Задержанным объявили подозрения по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж по предварительному сговору лиц) Уголовного кодекса Украины, в отношении иностранца также начали производство по ч. 1 ст. 369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу) УК.

Злоумышленники взяты под стражу, им грозит до шести лет лишения свободы.

Автор: Лариса Козовая