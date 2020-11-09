На трассе Одесса-Рени в Одесской области легковушка Renault Megane столкнулась с микроавтобусом Mercedes Vito. В аварии погибли два человека, еще двое получили травмы.
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Как сообщается на сайте полиции Одесской области, авария произошла 7 ноября около полуночи.
28-летний житель села Кулевча выехал на Renault Megane на встречную полосу, где и столкнулся с минивэном Mercedes под управлением 30-летнего жителя Любашевки.
От полученных в аварии травм водитель Renault и его пассажир-сверстник погибли на месте. Водитель Mercedes отделался незначительными травмами, однако его жену, 1989 года рождения, пришлось госпитализировать.
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