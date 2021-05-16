Огонь уничтожил моторный отсек и 27 кресел в салоне, однако никто не пострадал.

Возле поселка Розвадив во Львовской области пожарные ликвидировали пожар в рейсовом автобусе. В момент возгорания в машине находились 20 пассажиров и два водителя.

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Как сообщила пресс-служба управления ГСЧС во Львовской области, происшествие произошло рано утром 16 мая. Сообщение о пожаре в автобусе Mersedes IRIZAR поступило спасателям в 05: 10.

На место прибыл экипаж пожарных, уже в 05:36 огонь ликвидировали. Огонь уничтожил моторный отсек и 27 кресел в салоне, однако никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

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Автор: Дмитрий Захаров