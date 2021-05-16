Возле поселка Розвадив во Львовской области пожарные ликвидировали пожар в рейсовом автобусе. В момент возгорания в машине находились 20 пассажиров и два водителя.
Читайте такжеНа Буковине трактором раздавило шестилетнюю девочку (фото, видео)
Как сообщила пресс-служба управления ГСЧС во Львовской области, происшествие произошло рано утром 16 мая. Сообщение о пожаре в автобусе Mersedes IRIZAR поступило спасателям в 05: 10.
На место прибыл экипаж пожарных, уже в 05:36 огонь ликвидировали. Огонь уничтожил моторный отсек и 27 кресел в салоне, однако никто не пострадал.
Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.
Вас также могут заинтересовать новости
- В масштабном ДТП на Хмельнитчине погибли четыре человека (фото, видео)
- Уснул за рулем: СМИ назвали причину жуткой аварии на Хмельнитчине (видео)
- "Нарочно прыгнул?": под Киевом пешеход внезапно бросился под колеса авто и попал на видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram