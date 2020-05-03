Под Киевом задержали бомжа-псевдоминера из России

Задержанный россиянин признался, что в Украине находится нелегально с 2011 года.

В Киевской области сотрудники полиции задержали псевдоминера, им оказался мужчина без определенного места жительства, гражданин Российской Федерации.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Сейчас 44-летний нарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что накануне мужчина позвонил на линию 102 и сообщил, что в селе Вишенки Бориспольского района он заминировал множество объектов гранатами и в ближайшее время произойдет взрыв.

"По указанному адресу работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи. Факт о заминировании не подтвердился", - подчеркнули правоохранители.

Уже через несколько часов сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области и сотрудники Бориспольского отдела полиции установили и задержали "минера".

Гражданин России признался работникам полиции, что на территории Украины находится нелегально с 2011 года. Свой поступок задержанный объяснить не смог, но сообщил, что в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщается, что при проведении неотложного обыска по месту временного проживания злоумышленника полиция обнаружила и изъяла мобильный телефон и сим-карту, с которого был совершен звонок на линию 102 о заминировании.