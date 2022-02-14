Теперь женщине грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

В городе Вишневое Киевской области женщина напала с ножом на 17-летнего парня.

Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Киевской области.

В больницу парня доставили с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости.

Как выяснили правоохранители, ночью 11 февраля 17-летний подросток вместе со своей 39-летней мамой и 20-летней сестрой возвращались домой. Во дворе дома их встретил 33-летний сосед и сделал женщине замечание за якобы постоянный шум в квартире.

Сын вступился за мать, и между ним и соседом началась драка. Впоследствии к драке присоединилась 33-летняя жена соседа, которая несколько раз ударила несовершеннолетнего ножом.

"Полицейские задержали женщину в соответствии со ст. 208 УПК Украины. В ее квартире полиция провела обыск и изъяла вещественные доказательства. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Теперь женщине грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Решается вопрос об объявлении ей подозрения и избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове пьяный мужчина с ножом напал на медиков "скорой", пока те спасали его маму.

А во Львове арендодатель убил квартиранта ножом в сердце в новогоднюю ночь.

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