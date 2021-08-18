У женщины изъяли сигареты с предположительно наркотическим веществом. Родственник разозлился, что его сестру отпустили.

В Одессе мужчина избил полицейского из-за того, что тот не отправил его сестру-наркоманку в изолятор временного содержания.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел вчера, 17 августа.

Установлено, что во вторник у сестры 41-летнего мужчины правоохранители изъяли сигареты с предположительно наркотическим веществом. После изъятия женщину отпустили, а потом в полицию пришел брат подозреваемой.

"Он возмутился из-за того, что правоохранители не поместили в изолятор временного содержания его сестру, у которой несколькими часами ранее изъяли сигареты якобы с наркотическим веществом. Услышав, что вопрос об избрании меры пресечения женщине будет решаться после проведения экспертизы, мужчина с помощью кулаков решил выплеснуть на одного из полицейских свою злость", - сказано в сообщении.

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В частности, горожанин в отделении полиции ударил оперативника по голове, нанеся ему черепно-мозговую травму.

Правонарушителя задержали и объявили подозрение по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел в отделении полиции на улице Черноморского Казачества (Суворовский район Одессы). Вчера утром в полицию обратилась местная жительница, якобы заявившая, что на улице Ядова наркозависимый мужчина силой удерживает ее дочь. Прибывшие на место патрульные обнаружили женщину, пребывавшую под воздействием наркотического вещества. У нее нашли сигарету с предположительно наркотическим веществом. После допроса ее отпустили под личное обязательство. Но факт того, что ее отпустили, вызвал недовольство у родственников.

Автор: Лариса Козовая