Автомобиль "ГАЗ" перевернулся во время выгрузки зерна.

На Харьковщине из-за возгорания грузовика с зерном погиб водитель.

Как сообщает Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Харьковской области, сегодня на номер "101" поступило сообщение о том, что на территории зернотока сельскохозяйственного предприятия в пгт. Кегичевка Харьковской области, загорелся автомобиль "ГАЗ".

"Во время выгрузки зерна произошел переворот грузового автомобиля с зерном на бок, в результате чего произошло повреждение газового оборудования с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что на момент прибытия пожарных горела кабина грузовика на площади 15 кв. м.

"Во время происшествия погиб водитель транспортного средства", - добавили в ведомстве.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.

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Автор: Надя Пришляк