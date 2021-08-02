Инцидент произошел на базе отдыха 31 июля.

На базе отдыха "Заимка" в Днепропетровской области 31 июля группа днепрян избила мужа с женой за просьбу не курить возле детей. Одного из нападающих засняли на видео.

Об инциденте рассказали в местном Facebook-сообществе "Типичный Днепр. Все события нашего города".

Один из нападавших представился тренером по айкидо, а второй пошел за подмогой и привел еще троих друзей. Все вместе они напали на пару и избили и мужа, и жену.

"Пять недомужиков накинулись на одного, а когда жена попыталась помочь мужу, переключились на нее и избили. Другой его друг под 150 кг решил, что легче будет реализовать себя в бою с маленькой женщиной, и бил ее кулаками в лицо. Его пьяная мадам потом подошла к детям и сказала, что все произошло из-за них, и им должно быть очень стыдно", – написала пользователь, опубликовав фото и видео "отличившихся" днепрян.

Читайте такжеВ Сумах арестовали мужчину, который изнасиловал 18-летнюю девушку и возил ее по городу в автоДругие пользователи в комментариях возмутились произошедшим: "Нет слов, одни эмоции. Животные и то намного умнее и добрее. Таких нужно наказывать. Что вообще за беспредел везде происходит?!", "До чего мы дожили...", "Моральные уроды, думают, за пять копеек на толпу приехали отдохнуть, и мир у их ног?".

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Автор: Катерина Шварц