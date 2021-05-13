Инцидент произошел поздно вечером 11 мая.

В сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксировано, как неизвестный мужчина стреляет из ручного противотанкового гранатомета в автомобиль BMW X5 в Ивано-Франковске.

Читайте такжеСделал бомбу и готовил теракт в Мариуполе: агент спецслужб РФ получил 6 лет тюрьмыВидео опубликовано на странице @blacklist_if в Instagram.

Как пишет местный сайт «Вікна», обстрелянный автомобиль принадлежит жителю Львовской области, предпринимателю Тарасу Белзу.

Право на пользование авто имеет известный франковский дзюдоист Давид Харебава, руководитель ОО «Хазард».

Обстрел BMW X5 из гранатомета: что известно

Поздно вечером 11 мая в центре Ивано-Франковска на улице Галицкая взорвался автомобиль марки BMW Х5.

Предварительно правоохранители установили, что неизвестный выстрелил в автомобиль из ручного противотанкового гранатомета.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента открыто уголовное производство.

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Автор: Катерина Шварц