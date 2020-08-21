Затянется на несколько лет: избитая в поезде УЗ Анастасия Луговая рассказала о реабилитации

Из-за сломанной челюсть сейчас женщина ест только жидкую пищу.

Пассажирка УЗ Анастасия Луговая, которую жестоко избили в поезде «Мариуполь - Киев» и пытались изнасиловать, до сих пор находится в больнице.

Об этом говорится в интервью Страна.ua.

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Журналистам она рассказала, что из-за разбитой челюсти может есть только жидкую пищу.

«После выписки будет долгая реабилитация. Она затянется на несколько лет. Невролог сказал, что сначала нужно будет ложиться в больницу на лечение раз в полгода, а раз в месяц МРТ», - пояснила Луговая.

У пострадавшей сотрясение мозга, поэтому надо следить, чтобы последствия не проявились потом.

«После того, как снимут шины с челюсти, надо будет еще лечить зубы - шины крепятся к деснам, они окисляются - и зубы портятся. Нос был искривлен, мне его осмотрели и исправили только на третий день. Синяки под глазами у меня до сих пор ... через сломанный нос», - добавила женщина.

Нападение в поезде «Мариуполь-Киев»: что известно

31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением «Мариуполь - Киев» пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

По словам потерпевшей Анастасии Луговой, мужчина без верхней одежды ворвался в ее купе около 03:00, в присутствии ее несовершеннолетнего сына начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера. Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника. По прибытии поезда на станцию ​​железнодорожного вокзала «Киев-Пассажирский» мужчину задержали.

Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за похищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

1 августа Соломенский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября без права выхода под залог.

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Автор: Яна Ставская