В Запорожье из-за отсутствия кворума уже более месяца не проходят сессии Запорожского городского совета.

Работники медицинских учреждений Запорожья призвали президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Запорожском городском совете и вызвала задержку выплаты зарплат медикам и финансирования городской системы здравоохранения.

В Запорожье из-за отсутствия кворума уже более месяца не проходят сессии Запорожского городского совета. Поэтому заблокировано решение важных вопросов, в частности выделение средств на зарплаты медикам, педагогам, материальную поддержку тяжелобольных, детей погибших в АТО и ООС бойцов, ремонты учебных заведений и дорог, запуск приемно-диагностических отделений в рамках президентской программы "Большая стройка", подготовку к отопительного сезона и многое другое.

"Медики Запорожье обращаются к вам, поскольку вы являетесь гарантом нашей Конституции и последней инстанцией, на которую у нас есть надежда. Уже больше месяца Городской совет Запорожья не выполняет свои функциональные обязанности, исходя из каких-то собственных интересов и амбиций", - говорится в обращении городских врачей.

Сейчас большинство депутатов в Запорожском городском совете составляют представители партий "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская Солидарность", "Партия Шария", а также местного политического проекта "Новая политика". Именно эти партии, по мнению врачей, срывают последние сессии Запорожского городского совета, из-за чего заблокированными оказался целый ряд важных для города вопросов.

"Просим заставить депутатов наконец работать, а не заниматься политическими разборками", - говорится в обращении медиков к президенту Украины.

Ранее городской голова Запорожья Владимир Буряк обратился к председателю Верховной Рады Украины по поводу игнорирования сессий депутатами, а также к председателю Запорожской облгосадминистрации Александру Старуху, министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышеву о ситуации с завершением строительства приемно-диагностических отделений в городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи и 9-й городской больнице.

Пока Запорожье ждет решений от центральных органов власти, медики, оставшиеся без зарплат, уже обратились к Президенту, а в городе начали говорить о возможном роспуске городского совета.

Автор: Иван Бойко