На Львовщине пьяный водитель насмерть сбил мотоциклиста Алексея Елисеева, который приехал в город Сколе, чтобы принять участие в забеге-трейле вместе со своей девушкой.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтерско-спасательная организация MotoHelp.
ДТП случилось еще 19 июня, но детали стали известны только сейчас. Мотоциклист Алексей Елисеев и мотоциклистка Ольга Молния (волонтер в MotoHelp) ехали из Киева в город Сколе, чтобы принять участие в забеге-трейле. Два года назад они познакомились именно в Сколе во время мото-путешествия. Это была годовщина, которую они решили отпраздновать вместе в том же месте.
Вечером на двух мотоциклах они доехали до Сколе и остановились на Стрыйской улице, чтобы связаться с владельцами дома, где они должны были остановиться.
"Внезапно Алексея, который стоял возле мотоцикла, на большой скорости сбивает автомобиль. Во время удара парень был в шлеме и полной экипировке, и даже в rescue-жилете, который не сработал, потому что именно в это время парень не был пристегнут к мотоциклу. Удар был такой силы, что Алексея отбросило на 15 метров", - говорится в сообщении.
Водитель автомобиля уехал с места ДТП, но затем вернулся.
"Водитель был настолько пьян, что не смог сразу выйти из авто. По словам полицейских, в его крови было 2,3 промилле алкоголя", - отметили в волонтерской организации.
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Алексей получил многочисленные травмы, в том числе кровоизлияние мозга, был в тяжелом состоянии транспортирован в Сколевскую больницу, а затем в ЦРБ города Стрый. Через пять дней из-за рисков осложнений его решили транспортировать в Киев. Во время транспортировки состояние Алексея ухудшилось, реанимобиль срочно вернул во Львов, где в больнице парень умер.
По данным MotoHelp, сейчас водитель авто утверждает, что якобы ехал трезвым, а информация о степени опьянения водителя якобы пропала из реестра.
"И его адвокат активно пытается всунуть "компенсацию", чтобы в суде показывать якобs чистосердечное раскаяние и добиться минимального наказания, например, условного срока или штрафа", - отмечают в волонтерской организации.
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