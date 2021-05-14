В селе Переселение Обуховского района мужчина совершал развратные действия в отношении 5-летней племянницы.
Читайте такжеКровавые разборки в Николаевской области: двоим мужчинам прострелили ноги из-за земли (фото)Об этом сообщают в полиции Киевщины.
25-летняя сестра девочки сообщила правоохранителям о нарушениях.
Выяснилось, что молодой человек часто гостил у сестры и оставался наедине с младшей племянницей.
Он неоднократно совершал развратные действия и сексуальное насилие в отношении девочки.
Правоохранители провели судебно-психиатрическую экспертизу и установили, что злоумышленник – инвалид 2 группы вследствие психического расстройства и требует принудительных мер медицинского характера.
Сейчас следователи по процессуальным руководством прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до десяти лет заключения.
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