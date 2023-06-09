Сегодня ночью в Житомирской области силами ПВО, по предварительным данным, сбита одна ракета.

В результаты очередной ракетной атаки россиян в ночь на 9 июня пострадал жилой массив Звягельской громады Житомирской области. Там есть погибшие и раненые.

Как сообщает Звягельский городской совет, по предварительной информации разрушены шесть частных домов, десятки получили повреждения.

"К сожалению, один человек погиб, также есть раненые, которым оказывается вся необходимая помощь. На месте работает руководство громады, экстренные службы", - сообщил городской голова Николай Боровец.

Видео дня

Как сообщил позже глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, сегодня ночью в области силами ПВО, по предварительным данным, сбита одна ракета.

"В результате падения обломков в городе Звягель разрушен 1 и повреждены 12 жилых домов. В результате происшествия 1 человек погиб и 3 человека травмированы", - сообщил он.

Война в Украине - российские обстрелы

Как сообщал УНИАН, по данным Командования Воздушных сил, на 9 июня Россия нанесла удар по Украине иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55.

Днем ранее, 8 июня, Россия нанесла ракетный удар по Уманской области. В результате атаки пострадали люди, состояние двух пострадавших - тяжелое.

Также вчера россияне нанесли массированный удар по Херсонщине. В результате обстрела один человек погиб, еще 17 получили ранения. Отметим, что обстрел осуществлялся во время эвакуации населения с затопленных в результате подрыва Каховской ГЭС территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: