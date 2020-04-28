В Днепре пес бойцовской породы напал на ребенка и покусал полицейского (фото)
18:31, 28 апреля 2020Происшествия
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Собака прокусила милиционеру руку и палец, и разодрала ногу выше колена.
Пса удалось оттащить от полицейского / depo.ua
В Днепре на улице Караваева стаффордширский терьер, которого выгуливали на поводке, но без намордника, напал на 12-летнего мальчика.
Читайте такжеВ Луцке неизвестные расстреляли собаку на рынке (фото)Как пишет Depo.ua, ребенок не получил значительных повреждений, но был доставлен в больницу. На место происшествия вызвали полицию.
Во время общения владельца животного с полицейскими, собака сорвалась с поводка и напала на правоохранителя.
Животное удалось оттащить от полицейского. Собака прокусила мужчине руку и палец, и разодрала ногу выше колена.
Раненый полицейский был доставлен в больницу. Собаку забрали работники коммунального предприятия «Зооконтроль», владельца собаки – полицейские.
Ранее УНИАН сообщал, как на Харьковщине ротвейлер напал на 4-летнего ребенка, мальчик погиб.
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