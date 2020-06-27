Паводки в Западной Украине уничтожили 22 тысячи приусадебных хозяйств - Аваков

В пострадавших от стихии областях повреждены 205 километров дорог.

Наводнения на западной Украине полностью уничтожили 22 тысячи приусадебных хозяйств.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Liga.net.

"Я хочу одну цифру назвать, она колоссальная, я хочу, чтобы вы вдумались. 22000 приусадебных хозяйств, огородов и садов людей по четырем областям уничтожены", - сказал Аваков.

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Также, по его словам, в пострадавших от стихии областях повреждены 205 километров дорог и более 120 мостов, затоплены около 5000 колодцев с питьевой водой. Аваков сообщил, что воду людям привозят на вертолетах спасатели ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Жертвами непогоды стали три человека в Ивано-Франковской области. В результате сильных дождей в западных областях Украины было подтоплено более 300 населенных пунктов.

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