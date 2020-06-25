Паводки на Западной Украине: затоплено около 10 тысяч домов, разрушено 64 моста

Больше всего пострадала Ивано-Франковская область, там подтоплено 234 населенных пункта.

На сегодня в результате масштабных паводков в западных областях Украины подтоплены 285 населенных пунктов. Стихия нанесла огромный ущерб инфраструктуре, трое человек от начала непогоды погибли.

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Об этом говорится в утреннем возведении ГСЧС. Больше всего пострадала Ивано-Франковская область, там подтоплено 234 населенных пункта.

Всего в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях подтоплено 9 994 дома (Из них 9157 – на Ивано-Франковщине). Разрушено 117 км автодорог и 64 моста. Повреждено 500 км автодорог, 135 мостов и 280 м дамб.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекались 1 643 человека и 469 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой ситуации в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить вопрос разрушенного жилья и выделить финансовую помощь пострадавшим от наводнений жителям западных областей.

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