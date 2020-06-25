В Черновцах мужчина поймал крупную рыбу на затопленном паводком рынке (видео)

Комментаторы в соцсетях предполагают, что пойманный карп выплыл во время паводка из какого-нибудь пруда.

Калиновский рынок в Черновцах подтопило из-за паводков. В сети появилось видео, как мужчина практически голыми руками ловит там крупную рыбу.

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На кадрах можно видеть, как мужчина глушит рыбу палкой, чтобы вытащить из воды, а потом «позирует» с добычей. Рыба оказалась крупной – длиной примерно в полметра.

Пользователи соцсетей отреагировали на такую «рыбалку» по-разному. Одни хвалят рыболова за неожиданный успех, другие – обвиняют в жестокости. Кроме того, комментаторы предполагают, что пойманный карп не был «диким», а выплыл во время паводка из какого-нибудь пруда.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

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