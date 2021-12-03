Педагог заявила, что она гордится тем, что россиянка, а не украинка

В школе №303 Дарницкого района Киева русскоязычная учительница затравила ученика, который просил ее перейти на украинский.

Соответствующий ролик появился в Telegram Катарсис.

Свидетели говорят, что инцидент произошел на уроке немецкого языка.

Сама реплика школьника на видеозапись не попала, однако попало возмущение педагога из-за замечания парня. Женщина прибегала к кривлянию и объясняла русскоязычность историей.

"Я горжусь тем, что не украинка, а русская. Он не понимает русский!" –ответила учительница.

Далее педагог добавила, что, мол, "70 лет все говорили на русском языке, и ничего страшного. А теперь ты можешь выбирать, на каком языке говорить".

"Он не понимает русского?! Ты же видишь, какой сложный "язык". Будто я на китайском каком-то написала. Надо сначала научиться культуре общей, понимаешь?! Чтобы обращаться к учителю с уважением", - поучала женщина.

Важно

Законом "Об образовании", который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком.

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Автор: Виолетта Орлова