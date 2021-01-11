Вандалы надругались над арт-объектом, посвященном стилягам-модникам, расположенным в столичном парке "Позняки" в Дарницком районе.
Как пишет "Сегодня", металлический "пижон" остался без части желтого галстука, которую отпилили. Сама скульптура одновременно является подпоркой для дерева, а спилить ее элемент, очевидно, можно лишь специальной пилой или болгаркой.
Найти вандалов будет непросто - в парке нет камер наблюдения, а освещение появилось лишь недавно.
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В коммунальном предприятии, на балансе которого находится парк, заявили, что ранее не видели исчезновение галстука.
"Пижон" действительно пострадал от вандалов – спилили половину галстука. Будем его восстанавливать. У нас работает мастер-кузнец, создавший "пижона". Он придумает, как можно заменить галстук. Наши сотрудники уже несколько раз отмывали памятник от надписей краской", - говорят в КП СЗН Дарницкого района.
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