В Никополе Днепропетровской области двухлетняя девочка наелась листьев комнатного растения толстянки (денежного дерева) и отравилась мышьяком.
Об этом во время пресс-конференции сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко, передает «Мост Днепр».
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«Известно, что растение накапливает мышьяк в листьях. Сначала бабушка ребенка не обратила на это внимание, дала ребенку яблоко, чтобы она заела листья, но примерно через полчаса у ребенка началась рвота, ребенок стал вялым, бабушка вызвала ЭМП. Ребенку промыли желудок с помощью зонда, ввели через зонд адсорбент и госпитализировали девочку в детское отделение Никопольского городской больницы», - сказал он.
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