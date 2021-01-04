38-летний местный житель, находясь в ванной комнате собственного дома, зажег фитиль петарды «Р-23».

На Волыни мужчина травмировался петардой из-за собственной неосторожности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел еще 31 декабря около 21:00. 38-летний местный житель, находясь в ванной комнате собственного дома, зажег фитиль петарды «Р-23». Впоследствии мужчина пытался ее погасить пальцами левой руки, но петарда взорвалась.

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В результате собственного неосторожного обращения с пиротехникой волынянин получил телесные повреждения: ампутацию двух пальцев и рваную рану левой кисти. Его госпитализировали в хирургическое отделение Маневицкой центральной районной больницы.

Сведения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

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Автор: Денис Прядко