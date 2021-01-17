В этот вечер температура воздуха в столице опустилась до 15 градусов ниже нуля.

В Киеве на улице Щусева произошла авария на теплосети, из-за этого несколько жилых домов в течение всего дня 16 января провели без отопления. Температура воздуха в столице в 1:00 составляет 16 градусов мороза.

Детали инцидента и видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Автор видео рассказала, что в 21 час попыталась выйти из квартиры, увидела, что подъезд заполнен паром и конденсатом, а первый этаж был затоплен кипятком.

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"Выйти или зайти в подъезд невозможно", - уточнила она.

Через два часа после вызова на место приехала аварийная служба Шевченковского района. Коммунальщики обнаружили, что работники местного ЖКХ оставили открытыми спускные краны и, после восстановления теплоснабжения, вся вода ушла в подъезд.

"В общем, потоп длился около двух часов. Все стены мокрые, в подъезде и в квартирах. Может, кто знает, как привлечь к ответственности работников ЖКХ?",- говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован